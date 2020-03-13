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陸23部委推促消費19條 建市內免稅店、口岸免稅店

聯合報 / 記者戴瑞芬／ 即時報導
大陸將建中國特色市內免稅店、口岸免稅店，促進消費。圖片：中新社資料照片
大陸將建中國特色市內免稅店、口岸免稅店，促進消費。圖片：中新社資料照片

大陸國家發展改革委、中宣部、財政部、商務部等23個部門今日聯手救市，祭出19條促消費扶持政策，提出擴大口岸免稅、建設一批中國特色市內免稅店等，替「休克」的內需消費，助入強心針。

國家發改委等23部門聯合印發《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》，從市場供給、消費升級、消費網路、消費生態、消費能力、消費環境等六方面、提出19條扶持政策，力推促進消費、擴容、提質。

新華網報導，國家發改委就業收入分配和消費司副司長常鐵威指出，促消費19條救市舉措，短期有利於充分釋放因疫情被抑制、被凍結的消費，培養壯大在疫情防控中催生的新型消費、升級消費，使實物消費和服務消費得到回補。

長遠看有利於破除制約消費的體制機制障礙，刺激人民群眾消費需求，為經濟增長培育持久動力。

促消費19條提出，完善市內免稅店政策，建設一批中國特色市內免稅店。在免稅店設立一定面積的國產商品銷售區，引導相關企業開發專供免稅管道的優質特色國產商品，將免稅店打造成為扶持國貨精品、展示自主品牌、傳播民族傳統文化的重要平台。

擴大口岸免稅業務，增設口岸免稅店。根據居民收入水準提高和消費升級情況，適時研究調整免稅限額和免稅品種類。鼓勵有條件的城市對市內免稅店的建設經營提供土地、融資等支援，在機場口岸免稅店為市內免稅店設立離境提貨點。

同時，利用互聯網、大資料、雲計算、人工智慧等新技術做好客流疏導和景區服務，提升智慧景區服務水準。

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