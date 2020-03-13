上海5G產業生態園 金橋開園

作為上海首個5G全覆蓋、提供完整5G產研條件的創新園，金橋5G產業生態園12日開園。在當日舉行的開園儀式上，有42家企業、重點項目入駐和簽約，總投資額達130億元人民幣。

中新社報導，當日入駐、簽約的企業和項目，既有創新平台、研發中心，又有企業總部和投資基金，聚焦5G+未來車、5G+智能造、5G+數據港等三大產業。

與陸家嘴、外高橋、張江並列為上海浦東開發開放的四大經典標誌的金橋，在2019年初，又提出以5G商用為契機，圍繞「未來車、智能造、大視訊」等主導產業，打造5G產業高地的設想和規劃。

目前，金橋5G產業生態園已吸引「四大對外開放平台」即華為上海5G創新中心、上汽聯創智能網聯創新中心、中移動上海產業研究院5G應用創新中心、中國信通院5G標準開放實驗室，以及一批技術創新和相關應用領域的企業，為全球企業發展持續提供生態沃土。

在這個5G產業生態園內，華為上海研究所、諾基亞貝爾等5G頭部企業紛紛亮出看家本領，把新一代信息全球最前沿技術嵌入製造業中；另一邊，上海煙草機械、中微電子、滬東造船等率先嚐鮮，讓工業場景插上5G、AI智能翅膀，打造出一個個示範應用場景。

「5G的落地應用，是5G技術成功的關鍵」。華為技術有限公司上海代表處代表董剛表示，能够推動5G技術落地應用的多項產業，如智能製造、汽車製造、城市管理等，在金橋開發區已有良好的產業基礎；而金橋開發區存量企業轉型升級的需求也渴望5G技術的賦能。

在儀式現場，上汽聯創智能網聯創新中心亦宣佈開工建設。聯創汽車電子有限公司總經理蘆勇表示，藉助落戶金橋的創新中心，上汽可以擴大朋友圈，更快地推動5G智能駕駛汽車投入產業化應用。