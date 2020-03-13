濟南泉貿通供應鏈金融平台 上線

山東省濟南市政府新聞辦公室日前舉新聞發佈會，中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區推出穩外貿政策，正式上線「泉貿通」供應鏈金融平台，每年通過銀行將投放150億元貸款支持解決外貿企業融資難、融資貴問題。

新華社報導，濟南市副市長、山東自貿試驗區濟南片區管委會主任鄭德雁表示，針對外貿企業輕資產、周轉資金需求大的特點，「泉貿通」平台採取政府、企業和銀行三方合作模式運行，依託大數據徵信系統，運用雲計算、區塊鏈、AI等先進技術，將金融機構、企業、稅務、海關等進出口鏈條完整串聯，建立「財政風險補償金+銀行信貸資金」的供應鏈金融模式。

「泉貿通」平台充分發揮政府資金的引導和放大作用，通過設立10億元融資風險補償專項資金，作為企業增信和貸款損失補償手段，按照1:15的比例帶動銀行每年投放貸款150億元。外貿企業以外貿貨單和合同作為信用憑證，銀行提供無抵押、無擔保貸款，並實行線上操作、放款秒貸，為外貿企業提供額度高、利率低的快捷融資服務。

鄭德雁說，為幫助當前受疫情影響的重點項目儘快復工達產，山東自貿試驗區濟南片區突出解決項目單位防疫物資短缺、用工難等問題，目前超算（濟南）中心、綠地全球貿易港、「一帶一路」非標黃金產業中心等重點項目均順利復工，人員返崗率達98%以上。

近日，上海自貿產業金融港、威高集團金融項目、香港衡寬國際高科技產業園等18個大項目，通過「雲招商」方式先後落戶山東自貿試驗區濟南片區，總投資額近100億元。截至目前，濟南片區重點外貿企業復工達產率基本達到100%。

2019年8月，中國（山東）自由貿易試驗區正式揭牌，涵蓋濟南、青島、煙台三個片區。截至今年1月，山東自貿試驗區濟南片區新註冊企業超過4400家，12家銀行新設自貿支行，53家基金入駐，管理規模達到3000億元。