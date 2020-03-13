山西去年出口煤炭7.1萬噸 增長698.7%

山西省統計局、國家統計局山西調查總隊聯合發佈《山西省2019年國民經濟和社會發展統計公報》。公報中提到，山西2019年出口煤炭（煤及褐煤）7.1萬噸，增長698.7%；出口焦炭（焦炭及半焦炭）18萬噸，增長79.8%。

中新社報導，得益於自然禀賦，山西省煤炭資源儲量豐富，長期以來，山西為中國經濟建設作出巨大的貢獻。同時，煤炭出口也一度保持著一定規模的增長。

2003年是「山西省煤炭出口」統計數據首次出現在公報上，也是山西省煤炭出口的頂峰期。數據顯示：2003年，全年全省出口煤炭4378萬噸。2003年也是山西煤炭出口的轉折點，開始呈現逐年下降的趨勢。

從2003年開始，中國煤炭價格不斷上漲，形成國內外煤價倒掛的局面，加之中國對煤炭出口退稅率的逐年降低，直至取消，山西省的煤炭出口量也一路縮減。

2015年，山西全年出口煤炭23.2萬噸，下降48.4%；出口焦炭70.8萬噸，下降28.4%。2018年全年出口煤炭僅剩0.9萬噸，出口焦炭10萬噸。

業內人士分析，山西煤炭的運輸一直是影響煤炭出口的重要因素。作為中部地區的內陸省分，煤炭外運的局限性較大，運輸成本較高。當前，山西煤炭出口面臨的是開放程度較高的國際市場，影響山西煤炭出口的主要因素還是市場。