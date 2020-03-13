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疫情緩解 陸各地台辦助台企復工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情逐步緩解，大陸國務院台辦及大陸各地台辦近日已開始解決台資企業面臨的實際困難，協助企業恢復運行。

中新社報導，各地台辦採取了一系列措施。福建、浙江、山東、河南、上海、江蘇、河北、廣東、重慶、廣西、湖南以及廈門、南京、青島等多個省區市、副省級城市的相關負責人，分別就支持台企復工復產提出明確要求或走訪當地台企、與台商座談等，詳細瞭解台企疫情防控和生產運行情況，要求有關部門協調解決台企反映的困難。

多地推出幫助台企同等享受當地支持企業復工復產的政策措施。江蘇省出台「關於支持台資企業積極應對新冠肺炎疫情影響的若干措施」，從解決防疫物資、用工困難、金融支持、供應鏈和物流等多個方面為台企復工復產提出10條具體措施。

福建省台港澳辦聯合中國進出口銀行福建省分行制定「關於政策性金融支持疫情期間福建省重點台資企業穩定生產工作方案」，將台企同等納入福建應對疫情「24條工作措施」支持範圍，首批設立20億元人民幣福建省重點台企應急資金專項貸款額度。

浙江省嘉興市台辦積極落實金融惠台舉措，推動該市台商協會與相關金融機構簽訂協議，為全市台企集中授信100億元人民幣。

各地台辦還協調有關部門為台企辦理相關業務。安徽省台辦協助台企淮北今一紡織公司轉型生產防護服，幫助其報批、籌備投產並申請享受優惠政策。旺旺、統一、康師傅等食品企業物流運輸受限，遇到發貨車輛滯留或人員無法出行等困難，福建省台港澳辦、安徽省台辦、浙江省台辦分別協調本省商務廳為相關公司出具「民生保供企業相關證明」。

為幫助台企復工，各地台辦協助解決企業疫情防控物資和用工緊缺等困難。昆山市台辦為當地台企台商緊急協調3.6萬隻口罩，協助約60家台企加快復工復產進度。寧波市台辦向屬地31家台企員工統一發放2萬多隻口罩、33支額溫儀器等防護物資。廈門市台港澳辦積極協調冠捷科技、友達光電等台企反映的外地員工返廈住宿難問題，並推出外地務工人員免費或低價“點對點”包車返廈到崗舉措。

此外，各地台辦還及時梳理中央和當地政府出台的惠企政策，細化復工復產防控手册等，通過微信公眾號、政府網站、電話等各種方式向台胞台企廣泛宣傳介紹，幫助台企台商更好應對疫情衝擊。

福建 疫情 台商

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