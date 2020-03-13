海南旅遊業重創 另闢蹊徑自救

在疫情的持續影響之下，中國旅遊業仍基本停擺，作為國內熱門旅遊目的地的海南，亦受到嚴重影響。從旅行社到景區，再到作為個體的導遊，旅遊收入銳減，紛紛另闢蹊徑生產自救。

中新社報導，近來海南康泰旅遊股份有限公司旗下原美旅行電商平台銷售的農產品比旅遊產品受捧。從今年2月初開始，原美旅行電商平台網羅了海南三亞、文昌的芒果，四川涼山的草莓等，依託導遊以及島內外遊客資源銷售。

海南康泰旅遊股份有限公司副總經理厙雨廷表示，平台主要初衷是助農，因此銷售的農產品利潤並不高，導遊從中獲得的銷售收益可以補貼基本生活。她表示，公司正尋求打造社群營銷模式，向小區居民銷售各類農產品，繼而納入旅遊產品。樂觀預計海南旅遊行業要到4月下旬開始迎來大量島內遊客出行，內地遊客和跟團遊將陸續恢復。所以他們也在謀畫醫療、康養旅遊。

春節對海南的景區來說，是旺季中的旺季。位於海南定安的文筆峰盤古文化旅遊區原計畫邀請遼寧海城高蹺團隊來瓊表演，卻被疫情打亂而取消。

疫情期間，景區並沒有閒著。他們與幫扶村合作種植的14畝桑葚進入了採摘季，這些不打農藥的綠色農產品受到眾多遊客歡迎，紛紛下單訂購。

文筆峰盤古文化旅遊區副總經理莫章飛表示，景區種植的60畝百香果預計到6月可以採摘，未來將結合旅遊吸引遊客前來採摘。他還在謀畫林下養殖，冀望打造具有旅遊特色的農副產品。