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廣東郵政快遞44萬人 復工達99%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省郵政管理局12日表示，截至10日，該省郵政快遞業復工人員超過了44萬人，復工率達99.1%，日均快遞業務量達到4500萬件左右，同比增速最高達到29%，日處理快件量7000萬件，行業產能全面恢復。

廣東省郵政管理局表示，廣東是中國郵政快遞第一大省，早在2月份，廣東各大品牌寄遞服務企業已全面恢復運營。此外，春節期間全省郵政快遞行業實現業務量高增長、人員零感染，一手抓新冠肺炎疫情有效防控，一手抓科學有序復產。

廣東省郵政管理局數據顯示，今年春節期間1月24日至1月30日，全省郵件快件處理量3274萬件，比2019年春節期間（2月4日—2月10日）增長57%。據瞭解，逆勢而長的業務量主要來自郵政快遞企業承擔新冠肺炎疫情應急防控物資和民眾生活必需品的運輸寄遞服務。

截至3月10日，全省郵政行業累計承運疫情防控物資約900.35萬件，發車2707車次。其中，發往湖北疫情防控物資51.66萬件，發運328車次，廣東郵政、順豐、德邦發送武漢貨運航班超過50架次。

廣東省郵政管理局相關負責人表示，該局為助力疫情有效防控，保障郵政業寄遞渠道安全有序暢通，最大程度滿足防疫物資運輸和民眾寄遞服務需求，印發《寄遞企業廣東總部復工預案編製指南（試行）》，指導幫助企業在疫情期間科學有序安全復工復產。

疫情 新冠肺炎 春節

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