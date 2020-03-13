15省建築業復工逾5成 南方居多

中國住房和城鄉建設部副部長倪虹日前在北京表示，建築行業復工率超過50%的約有15個省份。因為北方天氣還比較冷，復工率相對低一些，南方復工率較高。

中新社報導，倪虹表示，中國從事建築業生產的職工大概有5000萬人。截至3月8日，全國房屋建築和市政基礎設施工程在建項目共19.25萬個，已開復工11.19萬個，開復工率達到58.15%。

目前，在復工復產方面存在兩大難點：第一難是用工返崗難。由於疫情防控，有的職工需要隔離，有的人員流動還有一定難度。第二難是到了工地以後防疫的設施和設備（比如口罩等）保障比較難。

各地正在逐步解決這兩個問題。有些好的方法出現，如浙江、北京、廣東，採取的辦法是「點對點」接工人復工。由用工單位和當地政府直接組織、溝通，這樣就減少了隔離的時間，由雙方來確認職工的健康情況，再通過專列、專車這種方式保證職工盡快返崗。

此外，中國工業和信息化部等有關部門也在大力支持，當地政府統一協調，再加上產能提升，口罩等防疫設備也在逐步滿足需要。

住建部也出台政策支持企業復工復產。倪虹說，第一，自動延續企業資質。對勘察設計、建築施工、工程監理等企業資質，有效期在6月30日前期滿的，自動延續到7月31日。在此期間，可繼續參加工程建設和招投標等活動。

第二，鼓勵以銀行保函等替代保證金，減少企業資金占用；同時鼓勵銀行對資信良好的建築企業在授信額度、貸款利率等方面給予支持。

第三，大力推行工程建設項目審批線上全流程辦理，採用在線申報、在線審批模式，對其承諾的提交材料可在疫情後補交。