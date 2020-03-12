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鴻海捐3000包水耕蔬菜助力抗疫一線

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
鴻海智慧農業捐3000包健康無公害水耕蔬菜助力抗疫一線。圖/大陸農業行業觀察網
鴻海智慧農業捐3000包健康無公害水耕蔬菜助力抗疫一線。圖/大陸農業行業觀察網

繼捐口罩、醫療設備後，鴻海源康智慧農業，聯手深圳婦兒基金會，捐贈3000包健康無公害水耕蔬菜，分別給北京大學深圳醫院抗疫一線醫護人員以及蓮花街道辦防疫一線社區人員。

大陸農業行業觀察網報導，提供運輸是鴻海集團旗下鴻富雲電子商務有限公司，這批3,000包健康無公害水耕蔬菜，包含小松菜、羽衣甘藍等12個品種，為抗疫一線工作人員提供優質營養保障。

鴻海源康智慧農業負責人白佩玉表示，該公司致力於用科技推動智慧農業發展，整合科技力量、研發三大專利，秉承無農藥、無重金屬、無公害原則以安全放心的水耕蔬菜改善健康。

鴻海集團官網發布，鴻海源康智慧農業於2017年10月成立，是利用現有的冲壓廠，改造成源康植物工廠，鴻海創辦人郭台銘當時曾表示，建立一個現代化種養業基地是他多年的想法，要讓員工吃上放心肉、蛋和蔬菜。

在種植區，整整齊齊的立著13座種植架，最高的一座有14層，負責植物工廠的資深經理余平表示，這只是南一區，種植區共7個區，分別為南一、南二、南三、北一、北二、北三、北四。目前南邊3個區已投入使用。

目前源康植物工廠種植面積已超過2.3萬平方公尺，栽培種類上百種，日產量高達2.5噸，是亞洲產量最高的植物工廠，還吸引了不少知名高校和企業來訪參觀。

深圳 北京大學 醫護人員

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