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影／大陸用航空數位技術製全自動口罩機 1分鐘產100個
為加快口罩生產，應對疫情，大陸號稱用製造殲10、殲20飛機的航空數位技術，研製出全自動口罩生產機，目前已投產，每台機器可連續工作24小時，1分鐘就能產100個口罩；24台機器的口罩日產能超300萬個。
大陸航空製造技術研究院院長、全自動口罩機研製項目總指揮李志強表示，這24台口罩機，預計3月底全部完成生產，到時會形成每天300萬個口罩的產能，實現短期內提供日產量百萬級以上的能力。
大陸央視軍事報導，這部口罩機關鍵在「全自動」，可以連續工作24小時，一台機器每分鐘生產100個，一個工作人員可操作多台機器，生產一次性醫用口罩，由三層布組成，最外面是無紡布，能起到抑菌作用，中間層是最關鍵的熔噴布，主要用於隔離病毒。
全自動口罩生產機製作口罩的程序簡單，首先由機器拉著三層原材料往前；然後，三層布經過儀器打褶、切片，來到下面的分配機；分配機則將切好片的口罩分配到兩邊的兩個焊機上。
每個焊機分別以每分鐘50片的速度把耳帶焊接完成，口罩就製作好了。
和傳統口罩機相比，全自動口罩機具有用人少、效率高、穩定性強的優勢，目前已經有24台這樣的全自動口罩機列入生產計劃，4台已完成生產，分別交付各地急需的口罩廠。
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