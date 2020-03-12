陸學者指 新冠肺炎對中國經濟衝擊遠逾金融海嘯

中國發展基金會副理事長劉世錦指出，這次新冠肺炎疫情對中國經濟的衝擊遠超過SARS和2008年全球金融危機。他認為，從「穩增長」角度來看，中國現在需要採取一些非常規的對沖措施，但當前市場憧憬的「新基建」難以挑起大樑。

據財新網報導，大陸國務院發展研究中心前副主任世錦11日在北京大學「疫情之後，如何增強經濟動力？」線上研討會上表示，受新冠肺炎影響，中國經濟停擺了一個月左右，經濟循環鏈條被打斷，供需兩端都出現問題，這在正常的經濟發展過程中前所未有。

在此背景下，「新基建」受到市場和部分媒體熱捧，認為其能成為新一輪刺激政策的重點。央視列舉的新基建七大領域包括：5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、數據中心、人工智能和工業互聯網。

對此，劉世錦表示，特高壓、城際高速鐵路等早已建設多年，將之視為新基建有點勉強。5G基站、新能源汽車充電樁建設雖有必要，但這些設施要和其服務的產業對象發展相配套。例如，5G在一些垂直領域的深度應用還需要時間培養，新能源汽車充電樁也涉及新能源汽車發展。

他強調，人工智能、數據中心、工業互聯網等新基建的本質是技術，應以企業投資為主導，這和推進「鐵公基」（鐵公路等基礎建設）等傳統基礎設施投資方式、運作方式完全不一樣。

劉世錦認為，「企業投資和政府投資特別是過去缺少預算軟約束的政府投資，有很大區別。」企業關注的是投資回報，不會在效益尚未確定、前景不明的情況下就斥巨資投資。

對於中國經濟當前如何「穩增長」，劉世錦稱，中國仍有許多尚未釋放的增長點，其中最大的增長點是都市圈建設。今後十年，70%至80%的經濟增長動能都將集中在若干個大都市圈內。若能推出一些相關政策，如發展都市圈內的小城鎮，短期內就能發揮穩增長效應。

他估計，僅都市圈發展一項，每年將可拉動中國經濟增速0.5個至1個百分點，「比有些人提的各種各樣的刺激方案，潛力要大得多」。

但若要釋放都市圈發展的增長潛力，需要相關配套的制度改革。劉世錦表示，土地管理制度、城市規劃、城鄉財稅體制、治理體系改革等都需要加速推進。

他強調，當前中國經濟正面對很大的挑戰，應乘勢推出一些新的改革措施，發揮經濟增長潛能，「現在應該是一個比較好的時機」。