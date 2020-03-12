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字節跳動：8億投資Papi醬經紀公司泰洋川禾
大陸網紅Papi醬的經紀公司、泰洋川禾12日宣布，已完成新一輪融資交割，累計完成人民幣1.8億元（約新台幣8億元）B輪融資，由今日頭條和抖音的母公司字節跳動獨家戰略投資。
澎湃新聞報導，天眼查數據顯示，泰洋川禾成立於2014年12月，註冊資本約人民幣172萬元，法定代表人為CEO楊銘，公司經營範圍包括文化娛樂經紀人服務、文化藝術交流、智慧財產權代理服務等。
目前楊銘持有泰洋川禾48.52%的股份，是該公司最大股東；字節跳動的營運主體北京量子躍動科技，持有泰洋川禾8.55%的股份，是該公司第四大股東。
此外AB Capital、光點資本、真格基金、光源創投也在股東行列。泰洋川禾表示，B輪融資完成後，將以IP管理和數位化雙核驅動業務，並與字節跳動全面展開戰略合作。
楊銘是papi醬（姜逸磊）的大學同學，過去受雇於華誼，曾是周迅和Angelababy的經紀人，他在2016年與papi醬創辦了papitube，目前papitube是泰洋川禾旗下MCN機構。
泰洋川禾持有papitube營運主體「徐州自由自在網路科技」52%的股份，是第一大股東；Papi醬持有papitube30%的股份，是第二大股東。
目前泰洋川禾與Angelababy、周冬雨、陳赫、張鈞甯等近50位藝人簽約合作，全網粉絲量超5億；旗下MCN機構papitube與160多位博主簽約合作，泰洋川禾曾參與投資「流浪地球」「麥路人」「鎮魂」「春風十里，不如你」等9部影視作品，參投電影整體票房超過人民幣55億。
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