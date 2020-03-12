快訊

北捷傳出有人帶刀 10多名員警帶走一婦人偵訊

飛機上哪裡最多病毒？ 陳時中：這裡最危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸2月汽車產銷量年減近八成

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
2月大陸汽車產銷比去年同期大幅下滑。新華社資料照片
2月大陸汽車產銷比去年同期大幅下滑。新華社資料照片

中國汽車工業協會（中汽協）今（12）日發布的最新產銷數據顯示，2月大陸汽車產銷比去年同期大幅下滑。

數據顯示，汽車產銷分別為28.5萬輛和31.0萬輛，比1月均下降83.9%，比去年同期分別下降79.8%和79.1%。1-2月，汽車產銷分別為204.8萬輛和223.8萬輛，產銷量比去年同期分別下降45.8%和42%。

數據顯示，2月乘用車產銷分別為19.5萬輛和22.4萬輛，比1月分別下降86.4%和86.1%，比去年同期分別下降82.9%和81.7%，高於汽車產銷總體降幅。1-2月，乘用車產銷分別為161.3萬輛和183.1萬輛，產銷量比去年同期分別下降48.1%和43.6%。

在車商復工復產方面，中汽協追蹤23家企業集團（年銷量占比超過96%）復工復產情況顯示，截至3月11日，復工率為90.1%，員工返回工作崗位率為77%。

中汽協表示，在生產端方面，企業因復工進度慢、零組件供應等問題導致產出水準低；在消費端方面，產品消費停滯，市場需求受到嚴重抑制，對上半年的汽車市場將產生重大影響。預計隨2月下旬企業逐步復工、復產，3月汽車產銷將比2月會有明顯增長。

延伸閱讀

陸人造肉公司 產品將進入奈雪的茶等多家品牌餐廳

華為給大陸手機再上一課：英國遇襲、大陸反擊，兩地訴訟均占上風

郭台銘：鴻海集團在陸復工進度超乎預期

疫情衝擊大陸3大產業 安永：建立彈性供應鏈

相關新聞

字節跳動：8億投資Papi醬經紀公司泰洋川禾

大陸網紅Papi醬的經紀公司、泰洋川禾12日宣布，已完成新一輪融資交割，累計完成人民幣1.8億元（約新台幣8億元）B輪融...

陸人造肉公司 產品將進入奈雪的茶等多家品牌餐廳

大陸人造肉公司星期零STARFILED（簡稱「星期零」）宣布獲人民幣數千萬元融資，已經與奈雪的茶、棒約翰、拉麵說等品牌，...

大陸2月汽車產銷量年減近八成

中國汽車工業協會（中汽協）今（12）日發布的最新產銷數據顯示，2月大陸汽車產銷比去年同期大幅下滑。

陸上月旅客運輸量834萬人次 較去年同期銳減8成

據中國民用航空局表示，新冠肺炎疫情對民航運輸業造成巨大衝擊，民航航班量大幅減少，運輸環境發生了很大的變化，衍生新的安全風...

疫情衝擊大陸3大產業 安永：建立彈性供應鏈

新冠病毒持續蔓延，觀察大陸前三大受衝擊行業，安永大中華區供應鏈及營運諮詢服務主管合夥人Rodrigo Cambiaghi...

小米雷軍分享疫情下過冬錦囊：足夠現金量是生存關鍵

疫情衝擊千行百業，如何度過難關，各路大咖也紛紛出主意，分享各自過冬錦囊，小米集團董事長雷軍發文表示，要建立全員成本意識、...

中國天然氣執董辭職公告「找到薪資更高工作」 網笑：吃了誠實豆沙包

打工仔辭職為了好來好去，都會想出一些客氣原因，例如花時間陪家人、換個環境等，如果是高層變動，除了說他辭去職位，還會感謝長久貢獻之類，交代原因時很少直接提及薪金。不過，上市公司中國天然氣週一上傳了一則誠實補充公告，直接指出一名執董的辭職原因，「是因為他找到一份薪資更高的工作」。公告令一眾網友笑翻，大讚夠坦白，笑言是「吃了誠實豆沙包」。

北京救旅遊業 祭13措施、3.45億補助

新冠肺炎疫情使旅遊業遭受重創，北京推出暫退旅遊服務質量保證金、導遊證延期換發等13條措施，並安排3.45億元（人民幣，下同）旅遊發展補助資金，重點支持旅遊企業應對疫情，度過難關。

閩磁吸外資 製造業、服務業扮要角

面對新冠肺炎疫情的不利影響，福建實際利用外資表現出色。據福建省商務廳11日通報，今年前兩個月，福建省實際利用外資57.4億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長7.9%。製造業與服務業依舊是福建吸引外資的兩大強項。

化疫情為機遇 陸新興產業崛起

2020年，對中國大陸極具挑戰，不僅受到新冠肺炎疫情「黑天鵝」衝擊，還面臨全面建成小康社會、決戰決勝脫貧攻堅的硬性任務。工銀國際首席經濟學家程實表示，儘管本次疫情對中國大陸經濟帶來復工壓力和產業鏈阻滯的衝擊，但也創造出新興產業崛起的機遇，使供給側結構性改革加速推進。

轉危為機 支付寶助服務業E化

大陸移動支付平台支付寶10日宣布升級為數字生活開放平台，並立下「未來3年，攜手5萬服務商幫4000萬服務業商家完成數字化升級」的目標。支付寶方面表示，此次升級旨在為服務業數字化提供數字基礎設施，推動生活服務業數字化建設。

西湖龍井茶推產地證明

杭州市政府副秘書長王仁10日在杭州市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，今年，該市春茶產量預計1.3萬噸，其中名優茶占比60%以上，西湖龍井茶產量約550噸。根據專家團隊綜合研判，西湖龍井茶「龍井43」品種將於3月15日左右進入開採期、群體種將於3月底開採。

熱門新聞

每天看疫情新聞！ 失憶30年的他竟想起身世回鄉團聚

用垃圾車運豬肉給居民 武漢管委會幹部被免職

疫情連累海鮮店停業 「龍蝦餓到互食」老闆稱虧損千萬

「發哨人」專訪遭下架！大陸再掀言論自由攻防戰

前有熊貓外交、現在搞「肺炎外交」！中國出哪些奇招洗白？

習近平視察武漢高度戒備 仍有居民拉布條要吃肉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。