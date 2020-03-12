大陸2月汽車產銷量年減近八成

中國汽車工業協會（中汽協）今（12）日發布的最新產銷數據顯示，2月大陸汽車產銷比去年同期大幅下滑。

數據顯示，汽車產銷分別為28.5萬輛和31.0萬輛，比1月均下降83.9%，比去年同期分別下降79.8%和79.1%。1-2月，汽車產銷分別為204.8萬輛和223.8萬輛，產銷量比去年同期分別下降45.8%和42%。

數據顯示，2月乘用車產銷分別為19.5萬輛和22.4萬輛，比1月分別下降86.4%和86.1%，比去年同期分別下降82.9%和81.7%，高於汽車產銷總體降幅。1-2月，乘用車產銷分別為161.3萬輛和183.1萬輛，產銷量比去年同期分別下降48.1%和43.6%。

在車商復工復產方面，中汽協追蹤23家企業集團（年銷量占比超過96%）復工復產情況顯示，截至3月11日，復工率為90.1%，員工返回工作崗位率為77%。

中汽協表示，在生產端方面，企業因復工進度慢、零組件供應等問題導致產出水準低；在消費端方面，產品消費停滯，市場需求受到嚴重抑制，對上半年的汽車市場將產生重大影響。預計隨2月下旬企業逐步復工、復產，3月汽車產銷將比2月會有明顯增長。