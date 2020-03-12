陸人造肉公司 產品將進入奈雪的茶等多家品牌餐廳

大陸人造肉公司星期零STARFILED（簡稱「星期零」）宣布獲人民幣數千萬元融資，已經與奈雪的茶、棒約翰、拉麵說等品牌，產品將提供給200多家餐廳。

界面新聞報導，此外，紅荔村、拉麵說、諸老大等品牌都已與星期零達成合作。未來，在北京、上海、深圳、重慶、蘇州等城市的近200家餐廳裡，都將能看到星期零植物肉的身影。

本次融資由愉悅資本、經緯中國、以及美國知名植物基投資機構New Crop Capital投資，星期零方面表示，這是大陸創新型人造肉公司完成的最高金額融資。

自2019年10月起，星期零開始向市場供應自己的人造肉產品，也跟一些知名餐飲品牌有合作。

2019年11月，奈雪全大陸旗艦店夢工廠與星期零合作，推出了Starfield-未來漢堡、Starfield-綠星漢堡和Starfield-墨西哥肉沫卷，如果沒有疫情的影響，星期零與「棒約翰」聯名推出的「全大陸首款未來肉披薩」，原計畫於2020年2月上市。

根據公開信息顯示，成立於2019年的星期零，是一家集科研、生產、供應、服務於一體的自有人造肉解決方案公司。

品牌創始人Kiki先前曾在深圳開了一家素食餐廳「青苔行星」，2015年接觸人造肉概念，看到Beyond Meat和Impossible Foods在美國市場的熱門後，就計畫將人造肉透過經銷通路引進大陸市場，但受法規管制並未成功。

Kiki於是透過與北京工商大學、鴻昶等老牌素食生產商及機構進行合作研發，到2018年，星期零成功研製出商用級產品。

Kiki認為，大陸作為全球最大肉類消耗國，人均食肉量在逐年遞增，疫情和自然災害等問題也在時刻影響著肉類供應市場的需求，而安全、可控、環保的人造肉將成為肉類供應市場上必不可少的一塊食物。