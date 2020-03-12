陸上月旅客運輸量834萬人次 較去年同期銳減8成

打工仔辭職為了好來好去，都會想出一些客氣原因，例如花時間陪家人、換個環境等，如果是高層變動，除了說他辭去職位，還會感謝長久貢獻之類，交代原因時很少直接提及薪金。不過，上市公司中國天然氣週一上傳了一則誠實補充公告，直接指出一名執董的辭職原因，「是因為他找到一份薪資更高的工作」。公告令一眾網友笑翻，大讚夠坦白，笑言是「吃了誠實豆沙包」。

2020-03-12 09:42