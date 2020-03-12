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陸上月旅客運輸量834萬人次 較去年同期銳減8成

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
陸上月旅客運輸量834萬人次，較去年同期銳減8成。圖為中國國航班機。新華社
陸上月旅客運輸量834萬人次，較去年同期銳減8成。圖為中國國航班機。新華社

據中國民用航空局表示，新冠肺炎疫情對民航運輸業造成巨大衝擊，民航航班量大幅減少，運輸環境發生了很大的變化，衍生新的安全風險，已按照大陸中央要求，聚焦疫情防控，防範精力分散、思想鬆懈和專業技能下降等問題，保證行業安全生產平穩態勢。

據香港電台報導，大陸民航局新聞發言人熊杰表示，2月份共完成運輸總周轉量25.2億噸公里，與去年同期比，下降73.9%，完成旅客運輸量834萬人次，下降84.5%，完成貨郵運輸量29.7萬噸，下降21%。

他表示，下一步將根據疫情防控和復工複產時間，在航班量恢復增長過程中，保持高度的安全警覺性，做好防控阻擊，創造良好的安全生產環境。

疫情 新冠肺炎

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