疫情衝擊大陸3大產業 安永：建立彈性供應鏈

新冠病毒持續蔓延，觀察大陸前三大受衝擊行業，安永大中華區供應鏈及營運諮詢服務主管合夥人Rodrigo Cambiaghi今（12）日指出，包括汽車及製造、零售和消費、航空業，建立彈性的供應鏈將是未來重點。

針對受影響的三大行業，安永歸納產業近況與剖析指出，汽車及製造業方面，汽車製造商可以尋找關鍵零組件的替代供應商，但需留意近期供應商應無法快速提供零組件。因為工廠在臨時停產後需要增加生產，對於製造廠商來說，勞動力短缺和需補充人力，是營運管理重點。即使工廠復工後，大多數工廠仍只能實現原來產能的50%。

零售和消費產業方面，消費者行為的變化，對零售和消費產業的下游業務產生重大影響。通過企業內部策略增加臨時的行銷活動以加速網路業務，並實現線上和線下庫存之間的無縫接軌，減輕業務損失。增加多樣化物流網絡和合作夥伴，有助渡過危機。利用技術提高庫存的可見度，較能應對經銷商無法提供當前的狀態預測等事件。例如，一家全球領先的飲料公司已採用物聯網（IoT） 和視覺識別技術來感應放置在便利店、餐廳和超市冰箱的飲料需求。

疫情危機中，航空業是重災戶。大陸是全球最大的出境國際市場和第二大航空市場。隨著旅行限制的實施，分析估計，大陸航空業相關數據與歷史相比將大幅下滑。亞洲航空燃油價格下跌，煉油公司利潤跌至過去兩年半的最低水準。

由於出現新型冠狀病毒疫情會嚴重影響飛行需求的憂慮，原油公司目前正在考慮實施緊急減產的方案。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳建議，現階段大陸企業可採四種作法：一、進行供應鏈風險評估，以確定其企業的關鍵重點領域優先順序；二、建立強大健全的風險管理流程和供應商網絡多樣化；三、實施數位化和自動化製造，以具備強大的製造能力；四、評估和調整採購項目的緊急優先等級。

傅文芳還建議在大陸的台商應密切留意大陸產業情況，並積極建構供應鏈彈性以因應未來發展。