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小米雷軍分享疫情下過冬錦囊：足夠現金量是生存關鍵

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
小米集團董事長雷軍。圖/小米集團官網
小米集團董事長雷軍。圖/小米集團官網

疫情衝擊千行百業，如何度過難關，各路大咖也紛紛出主意，分享各自過冬錦囊，小米集團董事長雷軍發文表示，要建立全員成本意識、成本嚴格把關等五個關鍵點，其中擁有足夠的現金量是生存的關鍵。

大陸科技網站36氪報導，雷軍指出，首先建立全員成本意識，成本意識要從公司創建開始建立，並且從老闆做起，才有可能貫徹全員。

其次在成本上嚴格把控，該花的錢一定要花，不該花的錢一分錢都不能花，從每件小事做起，防微杜漸。

第三，把費用分成固定費用和變動費用兩塊，一旦遇到危機，先停掉所有的變動費用，然後分析固定成本，逐項定計劃消減，整個成本就一步一步控制下來。

第四，嚴管應收款和庫存兩個基本點，小企業頭等大事是關心現金存量可以發幾個月的工資；大企業，帳上的現金比較多，首要關心的是現金流，如果當月賺錢但是現金流是負的，一定要認真核查，如果有問題，要及早解決，差距一般在應收、庫存、固定資產採購上。

最後則是省錢有技巧，要靠群策群力。他舉智冠老總王俊博的一個例子。王俊博曾說：「請客要讓客人滿意還要控制成本，怎麼辦？那就是在最貴的地方點最便宜的菜，在便宜的地方點最貴的菜，這就是省錢的技巧。」

總結下來，雷軍認為，冬天到來，即使危險也是機會，對於現金充沛的企業，在冬天要大膽，因為此時市場費用、員工的雇傭成本等較低，大膽擴張，可以用較低成本建立較高的競爭門檻。而現金嚴重不足的企業，嚴格控制成本，儘量只做六個月以內能產生收益的專案，活下去才是關鍵。

雷軍創建過小米、卓越網等多家公司，也是一位成功的投資人，職業生涯歷經許多大風大浪，金山軟體最困難時差點發不出工資，卓越網創業時也經歷了SARS疫情，轉身天使投資後，又趕上2008年的金融海嘯，創辦小米後2016年手機出貨量曾斷崖式下滑，他都渡過難關，化險為夷。

疫情 省錢 金融海嘯

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