中國天然氣執董辭職公告「找到薪資更高工作」 網笑：吃了誠實豆沙包

打工仔辭職為了好來好去，都會想出一些客氣原因，例如花時間陪家人、換個環境等，如果是高層變動，除了說他辭去職位，還會感謝長久貢獻之類，交代原因時很少直接提及薪金。不過，上市公司中國天然氣週一上傳了一則誠實補充公告，直接指出一名執董的辭職原因，「是因為他找到一份薪資更高的工作」。公告令一眾網友笑翻，大讚夠坦白，笑言是「吃了誠實豆沙包」。

很多打工仔都有辭職經驗，除非是「跳草裙舞」求加薪，否則遞信時多數用其他理由請辭，如尋求新挑戰、發展其興趣，總知客氣就得了。上週五中國天然氣發公告，表示執行董事及公司秘書林雨洋辭任，公告當日生效。

公告無提及辭職原因，僅寫道董事會感謝他的貢獻及祝他未來工作順利。不過至週一（9日）中國天然氣再發出補充公告，寫道：「林雨洋先生停止在本公司工作是因為他找到了一份薪資更高的工作。」

事件令網友笑翻，稱雙方都直接又坦白，反正很多時辭職都關錢事，但如此老實，但坦白至此可能是「吃了誠實豆沙包」，打工仔下次辭職時也可以考慮直接說新東家「工資高」。

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文章授權轉載自《香港01》