湖北啟動分區分級復工

中國大陸湖北省昨（11）日逐步復工，湖北省官方昨天宣布，全省將分區、分級、分類、分時有序推進企業復工復產。其中，武漢是復工管制最嚴格之地，將展開有條件復工，除列出的涉及民生醫療及重要產業企業可復工外，其他企業復工日不能早於3月20日前。

大陸疫情趨緩，重災區湖北和武漢復工和解除封城程度，是外界觀察大陸疫情發展的重要指標。11日是湖北省原訂復工日，湖北省昨日發布通告，湖北省以縣為單位，分成武漢及武漢外的高、中、低風險區實施企業分序復工。至於各級學校繼續延後開學。

湖北日報報導，疫情最嚴重的武漢市企業復工安排方面，涉及疫情防控、公共事業、民眾生活必需、農產及其他重大民生企業得以復工。另外，對全大陸、全球產業鏈有重大影響企業，在取得核准後可以復工；其他企業規定不早於在3月20日24時前復工。

武漢市以外其他高風險地區，包括涉及疫情防控、公共事業運行、農產品企業，以及金融保險、港口與貨運站場，重點產業鏈配套企業等重點企業可有序復工。中風險區則開放以室外為主的建築業企業、軟體資訊服務企業得以有序復工。

中風險地區企業，像是用工和產業鏈配套以本地為主的工業、農業產業化企業，以及室外建築業企業，法律會計等相關服務業企業，可以有序復工復產。

低風險地區，像是人員聚集度高與場所相對密閉的影劇院、書店、網咖等，疫情解除前不得復工復產。

中、低風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，在省內安全流動；武漢市及省內其他高風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，可與省內流入地採取「點對點」運輸方式流動。

值得注意的是，湖北省潛江市曾在10日宣布隔天要全面恢復正常生產與生活秩序，包含公車恢復、企業復工，外界認為這是潛江市解除「封城令」。

不過這項政令在昨天就取消，代之的是湖北發布一則關於有序推進企業復工復產與人員省內安全流動的通告，顯示湖北仍由省級統一安排轄下縣市做復工與人員流動安排。