多家車廠零件商獲准復產

中國大陸湖北省昨（11）日復工，東風汽車集團旗下東風本田汽車、東風集團乘用車及相關約200家零組件供應商，9日已獲得復工申請批准，但這不等於能立即恢復生產。

第一財經援引東風汽車集團內部人士表示，武漢市及湖北省內多個城市仍舊處於全城封閉狀態，多數員工難以離開社區返回辦公場所，絕大多數外地員工還滯留在當地沒有返回武漢，整車製造上下游產業鏈的生產、物流都沒有恢復，真正意義上的復產，可能要等到4月。