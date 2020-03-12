西湖龍井茶推產地證明

杭州市政府副秘書長王仁10日在杭州市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，今年，該市春茶產量預計1.3萬噸，其中名優茶占比60%以上，西湖龍井茶產量約550噸。根據專家團隊綜合研判，西湖龍井茶「龍井43」品種將於3月15日左右進入開採期、群體種將於3月底開採。

中新社報導，受疫情影響，業內此前對採製茶「用工難」問題存在擔憂。王仁表示，目前該市已落實採製茶用工24萬人，占需求數的92%。「杭州全市678家茶企已全部做好開工準備」。

王仁表示，前期，杭州已運用大數據分析手段及時摸清春茶用工需求，並採取了「本地挖潛招工、專車接人招工、錯峰互助用工、共享合作用工、機器換人減工」五條措施著力緩解用工短缺問題。比如通過共享合作用工，將農家樂、民宿、餐飲業等員工與農業企業用工進行餘缺調劑使用；通過鼓勵採用機械化採收、自動智能化加工、社會化服務等方式，減少採製茶用工。

杭州市農業農村局副局長屠國興表示，為加強西湖龍井茶品牌保護，進一步規範西湖龍井茶產銷行為，杭州官方推出「西湖龍井茶產地證明標識管理辦法」，於3月1日起正式實施，該市168平方公里西湖龍井茶保護基地內的所有茶農和授權茶企將統一納入西湖龍井茶數字化管理系統平台進行管理。

「凡需在外包裝上使用『西湖龍井』或『龍井茶（西湖產區）三級以上』字樣的產品，必須統一在外包裝醒目位置上張貼等量實物證明標識，否則將依法查處。」屠國興說，3月1日起，平台已開放對所有茶農的實物標識預申領工作，截至3月9日，已有約6500戶茶農申請預領標識18萬公斤。