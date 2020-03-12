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WHO：新冠肺炎進入「全球大流行」

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遠端需求增 加速5G布局

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
3月9日至13日，瀋陽故宮博物館講解組5期「帶你雲遊瀋陽故宮」微博直播活動，帶領遊客線上「雲遊」故宮。圖為講解員在進行直播。 中新社
3月9日至13日，瀋陽故宮博物館講解組5期「帶你雲遊瀋陽故宮」微博直播活動，帶領遊客線上「雲遊」故宮。圖為講解員在進行直播。 中新社

從廣電行業試水「雲錄製」破冰綜藝困境，到諸多互聯網企業加速布局遠程辦公，再到5G產品的加速落地，新冠肺炎疫情之下，5G技術向各行各業深度滲透，或將開闢行業新藍海。

中新社報導，疫情期間，觀眾在家欣賞到眾多「雲錄製」的綜藝節目，湖南衛視綜藝「歌手」就是其中之一。該節目利用湖南有線5G芒果超視平台，實現500位在線大眾聽審團同音效、同視效地收看來自全球五地的歌手競演。

「這開啟了全新的內容生產模式。」5G芒果超視產品負責人王學哲說，「雲錄製」可提供畫質更高、延遲更低的影音實時回傳，讓節目製作更加高效。

5G技術的融入，也在改變旅遊產業的價值創造方式。一場5G文旅直播近日在內蒙古昭君博物院開播，百萬人足不出戶，線上領略草原故事。敦煌研究院也推出了「雲遊敦煌」系列展，觀眾僅憑一部手機就可暢享千年傳統文化的美和智慧。

業內人士普遍認為，旅遊景點應抓住這一契機，強化線上資產積累，搭建長效的傳播陣地，適應用戶多元的需求。

5G網絡的大帶寬、低時延等特點，讓長期以來不溫不火的遠程辦公在疫情之下迅速崛起。遠程辦公需求激增，開啟諸多互聯網企業拓市的新方向。除企業微信、阿里釘釘外，字節跳動飛書、華為雲WeLink等也在布局遠程辦公領域。

抗疫、復工一線，5G熱成像體溫篩查大數據平台、5G智能巡檢機器人、5G雲端智能消毒機器人等5G產品大顯身手，無疑將引領製造行業加大5G布局，提速其向網絡化、數字化和智能化轉型。

「眾多5G應用場景和產品在疫情下加速落地，展現了未來的市場潛力。」在大陸中國民主促進會中央經濟委員會副主任王林看來，疫情帶來的除了危機還有不得不加速轉型、變革的契機和發展新機遇，「現在5G的產業化運用和場景化應用還是新藍海，在多個行業領域，擁有無窮的、寬廣的發展機會」。

疫情 芒果 內蒙古

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