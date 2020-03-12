轉危為機 支付寶助服務業E化

大陸移動支付平台支付寶10日宣布升級為數字生活開放平台，並立下「未來3年，攜手5萬服務商幫4000萬服務業商家完成數字化升級」的目標。支付寶方面表示，此次升級旨在為服務業數字化提供數字基礎設施，推動生活服務業數字化建設。

新華社報導，面對新冠肺炎疫情，各行各業意識到，數字化給應對危機和轉型升級都帶來全新機遇。「健康碼」的政務創新，以及外賣送菜、小程序點餐、無接觸配送等新服務模式，既保障民生需求，同時讓多數企業實現自救和發展。

對於受疫情衝擊嚴重的線下門市來說，數字化轉型，是挽救企業於水火的「救命之舉」。中國烹飪協會的數據顯示：相比去年春節，疫情期間，87%的餐飲企業營收損失超過九成。

作為一家主營餐飲業農產品供應的公司，美菜網因下游餐飲業閉店，經營面臨巨大挑戰。1月底，美菜通過支付寶上線小程序，精準對接家庭消費者，僅一周就吸引了逾80城的80多萬用戶。

此外，重慶品牌「鄉村基」通過上線外賣服務，拉動業務增長20%；餐飲企業眉州東坡在淘寶上直播賣貨；宜家家居入駐第三方電商平台，並打通線上線下會員系統，服務業企業數字化轉型正在不斷提速。

金融服務業也通過數字化升級，化解千萬小微商家的燃眉之急。3月5日，大陸全國工商聯會同多家行業協會，與網商銀行及100多家銀行等共同發起「無接觸貸款助微計畫」。

網商銀行行長金曉龍說，貸款需求在100萬元（人民幣，下同）以下，甚至只需3萬至5萬元的大量小微群體，可通過手機申請「無接觸貸款」，有效解決小微貸款的「最後一公里」問題。

大陸企業借力服務業數字化升級實現「自救」，而政府部門則在本輪公共服務數字化升級中「轉危為機」。無論是在線申領口罩、使用「健康碼」出行、「碼」上復工、遠程醫療，公共服務線上化讓政府更加高效地運轉。

螞蟻金服CEO胡曉明表示，疫情期間，匯聚各項生活服務的支付寶疫情服務直通車，短短2周就服務了6億人次。這意味著，服務業與消費者之間，還存在著供需錯位。要解決這種供需不平衡，還需大量的數字基礎設施助推數字化進程。