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疫情影響產業供應鏈離陸？ 陸外交部否認

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人耿爽。圖/取自大陸外交部官網

大陸外交部發言人耿爽今日重申，新冠肺炎疫情對中國大陸的影響是暫時的、有限的，中國大陸經濟長期向好的基本面未變，目前也未出現產業供應鏈因疫情從中國大陸大規模轉移的現象。他並提到隨著疫情好轉，大陸社會與經濟運行逐步恢復正常，企業陸續開始復工復產。

大陸外交部今日舉行例行記者會，耿爽被問及是否擔心因疫情影響，產業鏈會移出中國大陸，以及全球產業鏈應鏈會出現斷裂？耿爽指出，中國大陸擁有全球規模最大、門類最全、配套最完備的製造業體系，在全球產業鏈供應鏈中占據著重要地位。國際社會看好中國大陸產業鏈供應鏈的抗壓韌性，目前並沒有出現產業鏈供應鏈因疫情影響從中國向外部大規模轉移的現象。

耿爽也說，隨著疫情持續向好，包括外資企業在內的重點行業、龍頭企業陸續復工復產，大陸的社會生產和經濟運行正在逐步恢復正常。而大陸及時復工復產、經濟運行恢復正常，也為維護全球產業鏈供應鏈的穩定安全提供了支撐與保障。

耿爽指出，「可以說，中方的表現再次體現了中國力量與中國擔當。」他稱，面對疫情，試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈，甚至鼓噪轉移、脫鉤，既不現實，也不明智。

疫情

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