化疫情為機遇 陸新興產業崛起

2020年，對中國大陸極具挑戰，不僅受到新冠肺炎疫情「黑天鵝」衝擊，還面臨全面建成小康社會、決戰決勝脫貧攻堅的硬性任務。工銀國際首席經濟學家程實表示，儘管本次疫情對中國大陸經濟帶來復工壓力和產業鏈阻滯的衝擊，但也創造出新興產業崛起的機遇，使供給側結構性改革加速推進。

2020年，大陸經濟能否突出重圍、實現既定目標？多位大陸經濟學家作出分析與展望。據中新社報導，東方證券首席經濟學家邵宇認為，疫情使大陸的文化旅遊、影視娛樂、餐飲、交通運輸、房地產等多個行業受到影響。今年春節後許多工廠停工時間延長，預計疫情將至少影響今年一季度相關製造業的生產進度。

邵宇表示，疫情帶來了「宅經濟」，使在線娛樂、在線教育、遠程辦公、線上零售等快速增長，預計2020年一季度網上零售額同比增速回升到30%左右，占同期社會消費品零售總額比重也將攀升至30%。

工銀國際首席經濟學家程實表示，疫情爆發暴露出當前大陸經濟社會的部分短板，也凝聚深化改革開放、供給側「擠水分」、硬核科技加速崛起等重要社會共識。

疫情對大陸經濟的影響究竟有多大？交通銀行首席經濟學家連平表示，新冠肺炎疫情對大陸經濟的影響主要在短期，大陸經濟的內生韌性和逆周期宏觀政策將一起發揮作用，支持和保障2020年經濟實現既定目標。

連平表示，線上經濟將在一定程度上抵消疫情帶來的負面影響，消費可能在疫情過後出現補償性反彈。

恒大集團首席經濟學家任澤平亦認為，目前全球疫情、原油暴跌等多是短期影響，隨著大陸國內企業陸續復工，大陸經濟會回到正常的發展通道。

中信證券首席經濟學家諸建芳表示，從2月23日開始，一些省份已陸續下調應急響應級別，反映出這些地區加大力度促進復工復產。關於全球疫情風險，諸建芳認為，對今年的大陸經濟來說，決定變量是內需而不是外需。

粵開證券首席經濟學家李奇霖表示，從宏觀層面看，中國大陸的政策空間充足，相比全球其他經濟體，大陸最大優勢在於疫情控制得力，並有政策支持和總需求擴張的空間，近期在「新基建」上的部署就說明了這一點。