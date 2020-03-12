北京救旅遊業 祭13措施、3.45億補助

新冠肺炎疫情使旅遊業遭受重創，北京推出暫退旅遊服務質量保證金、導遊證延期換發等13條措施，並安排3.45億元（人民幣，下同）旅遊發展補助資金，重點支持旅遊企業應對疫情，度過難關。

中新社報導，北京市文化和旅遊局局長陳冬10日在疫情防控新聞發布會上，作出以上表述。他說，為幫助旅遊企業應對疫情造成的經營困難，保持從業人員隊伍穩定，北京推出了「關於應對新冠肺炎疫情影響促進旅遊業健康發展的若干措施」。

北京將利用京郊旅遊融資擔保服務體系開展擔保服務，協調銀行做到不抽貸、不斷貸，積極配合銀行開展無還本續貸，緩解疫情給旅遊企業帶來的資金壓力，受疫情影響，導遊無法按時換發電子導遊證，北京實施導遊證延期換發政策，換證日期延期半年。北京市旅遊行業協會導遊分會免收2020年18600名導遊註册會員會費，並啟動建立「導遊愛心互助金」等導遊行業自救舉措，為從業人員提供幫助。

陳冬說，北京旅遊資源交易平台和京郊旅遊投融資服務平台在疫情持續期間對北京市旅遊企業掛牌項目免收掛牌費，無償提供投融資諮詢服務，為旅遊企業復產復工提前進行項目儲備。

據北京市財政局二級巡視員張宏宇表示，此次措施涉及財政資金投入接近4億元，涵蓋旅行社、星級酒店、旅遊景區、鄉村民宿等旅遊業態扶持，旅遊融資擔保，京郊旅遊保險，旅遊會獎，旅遊商品扶持等方方面面。

在京郊旅遊保險服務方面，北京將制定完善新一期京郊旅遊政策性保險方案，為中小微旅遊企業（戶）在疫情結束後及早投入運營創造良好條件。