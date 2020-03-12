閩磁吸外資 製造業、服務業扮要角

面對新冠肺炎疫情的不利影響，福建實際利用外資表現出色。據福建省商務廳11日通報，今年前兩個月，福建省實際利用外資57.4億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長7.9%。製造業與服務業依舊是福建吸引外資的兩大強項。

中新社報導，據福建官方統計數據顯示，製造業實際利用外資22.6億元，占福建全省實際利用外資的39.4%；服務業實際利用外資34.3億元，同比增長46.7%。

福建是製造業大省。目前，福建主營業務年收入超百億元的工業企業達45家，年產值超千億元的產業集群達18個。今年，福建擬實施工業互聯網「十百千萬」工程，發展智能製造、服務型製造，推動先進製造業和現代服務業深度融合發展。

福建農林大學管理學院教授戴永務認為，福建擁有雄厚產業基礎及轉型升級的強大動力，外資外企在推動福建製造業質量變革、效率變革、動力變革等方面具備廣闊的新機遇。

服務業也吸引外資入閩。今年前兩個月，批發和零售業實際利用外資8.2億元，同比增長7.7倍；租賃和商務服務業實際利用外資13.3億元，同比增長6.6倍；住宿和餐飲業實際利用外資4.5億元，同比增長29.9%。尤為凸顯的是，福建引進外資質量持續提升，實際到資億元以上項目19個，同比增長11.8%。

福建省商務廳副廳長鍾木達說，將發揮自由貿易試驗區等招商引資平台作用，推進工業園區標準化建設；持續優化營商環境，健全外商投資服務體系，指導外資企業用足用好各項政策措施。鍾木達亦坦承，疫情對福建外資的影響和衝擊，預計將從三四月份開始逐步顯現。