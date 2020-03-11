新疆搶中國第一 宣布全面恢復正常生產生活秩序

新疆維吾爾自治區防疫指揮部今天通知，新疆全面恢復正常生產生活秩序，堅持全面完成今年經濟社會發展目標、決勝全面小康社會、全面打贏脫貧攻堅戰、保持社會大局和諧穩定等任務不動搖。

武漢肺炎疫情仍未平息，但在中共要求下，中國部份縣級、地級行政區日前陸續宣布「全面恢復正常生產生活秩序」。新疆則是第一個作此宣布的省級行政區。

新疆官媒天山網報導，新疆防疫指揮部強調，上述任務是建立在「要求認真貫徹落實習近平總書記關於『統籌推進疫情防控和經濟社會發展的重要講話』重要指示精神，貫徹落實習近平總書記在『決戰決勝脫貧攻堅座談會』上的重要講話精神，鞏固成果、細化措施」的基礎上。

通知聲稱，新疆全區「疫情防控形勢持續向好，經濟社會發展加快全面步入正常軌道」。要認真貫徹中共中央決策部署，在前期工作基礎上進一步把各項工作抓實、抓細、抓落地，全面恢復正常生產生活秩序。且要實施精準防控，落實好「外防輸入」的各項防控措施。

通知要求，新疆已全面恢復營運的市內公共交通和疆內客運班車、旅客列車、民航飛機，要確實做好及時消毒、通風等防護措施；酒店、商場、超市、商店、餐飲店、理髮店、農貿市場等各類商業門點要合理安排營業時間，嚴格落實場所消毒、人員佩戴口罩等措施。

同時，各地、各部門要繼續下大力氣推動人流、物流、資金流有序轉動，深入做好企業復工復產的指導服務工作，採取「點對點」運輸等多種方式幫助疆外員工盡快返崗，確保企業全面達產。

這項通知強調，新疆各級、各部門要「堅定信心不動搖，咬定目標不放鬆，只爭朝夕、搶抓機遇、頑強奮鬥，全力以赴把疫情造成的損失補回來、把疫情耽誤的時間搶回來」。

通知最後說，新疆要確保圓滿完成全年經濟社會發展目標任務，確保高品質完成脫貧攻堅任務，確保如期全面建成小康社會，確保全區「社會大局和諧穩定，向黨和人民交出合格答卷」。