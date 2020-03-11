防控疫情出新招 陸將進一步擴大鼓勵外商投資範圍

大陸國家發改委今（11）日發布的《關於應對疫情進一步深化改革做好外資項目有關工作的通知》指出，進一步擴大鼓勵外商投資範圍，近期發改委將會同商務部等部門修訂《鼓勵外商投資產業目錄》。

《通知》指出，積極幫扶外資項目和外資企業復工復產。各級發展改革委要統籌好疫情防控和復工復產，把外資項目和外資企業復工復產作為當前重要工作。

《通知》提及，全面落實外資准入負面清單管理制度。對於外資准入負面清單之外的外資項目，不得設置單獨針對外資的准入限制，除《政府核准的投資項目目錄》規定內外資項目均需核准的，其他外資項目由地方發展改革委實行屬地化備案管理。

對於負面清單之內涉及固定資產投資的外資新建項目或併購項目，根據股比、高管要求等規定，辦理核准手續。其中，總投資3億美元及以上項目，由國家發展改革委核准，3億美元以下項目由省級發展改革委核准。在自貿試驗區的外資項目，按照自貿試驗區負面清單執行。

《通知》還表示，進一步擴大鼓勵外商投資範圍。近期發改委將會同商務部等部門修訂《鼓勵外商投資產業目錄》。本次修訂擬進一步擴大鼓勵範圍，促增量和穩存量並舉，聚焦促進製造業高品質發展、發揮中西部地區和東北地區承接產業轉移潛力。