中國通貨緊縮？ 專家：恐抵銷貨幣政策

中國恐陷入通貨緊縮，可能成為拖垮經濟的因素之一。國家統計局10日指出，核心消費者物價指數上升僅1%，生產物價指數也下滑0.4%，但食物價格則飆漲21.9%。雖然近來中國人民銀行採取寬鬆的貨幣政策，如降低借貸成本，但凱投巨集觀的經濟學家普里查德擔心表示，通貨緊縮可能會抵消其效果。

通貨緊縮、食物飆漲

根據《半島電視台》報導，中國國家統計局10日指出，2月核心消費者物價指數（剔除能源、食物等波動較大）與去年同期相比僅上升1%，是自2010年以來最小的增加幅度，但食物價格則飆漲21.9%，特別是豬肉價格狂升135.2%。然而，生產物價指數（衡量製造商出廠價平均變化的指數）卻下滑0.4%，比預期還多0.1%。

新加坡華僑銀行的經濟學家謝東明認為，由於近來油價走弱，物價恐會進一步下滑，雖然中美貿易談判有所進展，使得企業補貨的意願提高，卻在疫情和油價的雙重重擊之下前景堪憂。

抵銷央行貨幣政策

《路透社》則指出，中國第一季經濟成長恐折半，讓市場期待利率調降。對此，中國人民銀行（中國央行）也採取若干支持經濟的措施，譬如對受創嚴重的企業降低其借貸成本。

然而，經濟研究諮詢公司「凱投巨集觀」的經濟學家普里查德指出，核心通貨膨脹率的下滑以及出廠價格的通貨緊縮，寬鬆貨幣政策的效果恐怕會減少。投資銀行高盛的分析師則認為，此時若通貨膨脹率上升，雖不會是央行刺激經濟措施的一大阻礙，但兩者應取得平衡，以免擠壓到利率調降的空間。

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