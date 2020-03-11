王雲峰出任滙豐中國行長兼行政總裁

中國大陸規模最大的外資銀行滙豐銀行11日宣布換帥，滙豐任命香港上海滙豐銀行有限公司環球銀行及資本市場中國區主管王雲峰為滙豐銀行（中國）公司行長兼行政總裁，負責滙豐銀行在中國大陸的業務拓展。

這項任命待監管機構批准後生效，滙豐中國現任行長兼行政總裁廖宜建將調任集團其他高級管理職位。

《澎湃新聞》報導，王雲峰2005年加入滙豐集團，歷任環球資本市場、環球銀行與資本市場中國區常務總監等重要職務。2016年6月起，擔任香港上海滙豐銀行有限公司環球銀行及資本市場中國區主管，全面負責滙豐在中國大陸的環球銀行及資本市場業務。

王雲峰畢業於復旦大學國際金融專業，擁有30多年豐富的從業經驗。在加入滙豐前，曾先後就職於中國銀行和德意志銀行， 分別在大陸、香港、倫敦擔任過多個高級職務。

報導引述滙豐亞太區行政總裁、滙豐中國董事長王冬勝表示，「中國是滙豐加快亞洲業務發展戰略的重點所在。王雲峰在大陸和海外市場均有豐富的銀行從業經驗，在資本市場領域尤有建樹，他將帶領滙豐中國團隊在集團最重要的市場之一深耕業務，為客戶在內地及海外市場的發展提供支援。」