「保5」無望 瑞銀再下調大陸GDP增速預測至4.8%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新發布的報告，再度調降大陸今年GDP增速預測，由一個月前的5.4%降至4.8%，亦即大陸今年經濟「保5」無望。

汪濤在報告中指出，過去幾周中國新冠肺炎新增病例持續下降。2月中旬以來，中國政府陸續放鬆交通管制，並要求有序復工復產。儘管最近復工步伐有所提速，但整體進度依然較慢。

瑞銀投資研究部估計，1-2月中國整體經濟活動收縮，3月可能也難以完全恢復常態。綜合考慮，預計第1季大陸GDP年增速可能只有2%，比瑞銀在疫情爆發前的預測低了4個百分點。

報告並指出，新冠疫情在海外快速擴散和石油價格大幅下挫將拖累全球經濟走弱。在中國國內疫情得到控制後，預計早前被抑制的需求將得以釋放，推動中國GDP增速季比大幅反彈，這受益於財政政策支持和貨幣信貸政策的進一步放鬆。

瑞銀投資研究部認為，第2至第4季，中國經濟活動可望大幅反彈，但2、3季的反彈無法完全彌補第1季的缺口，因此全年GDP增速可能放緩至4.8%，但2021年GDP增速可望反彈至6.2%。

不過報告同時指出，如果疫情大幅擴散和油價長期處於低位衝擊全球需求，則第2季中國GDP增長的反彈幅度也可能不及預期。在此情況下，瑞銀預計今年全年中國GDP增速可能放緩至4%以下。

在更悲觀的情形下，新冠肺炎可能變為全球性的流行病，即便中國政府加大政策支持力度，全年GDP增速仍可能放緩至3%左右。但報告也稱，在上述兩種悲觀情形下，2021年中國GDP增速均有望反彈至6.5%以上。

對於人民幣匯率，汪濤指出，儘管整體經濟面臨下行壓力、貨幣政策可能進一步放鬆，但依然預計人民幣對美元匯率將企穩於7左右。

報告指出，中國央行承諾保持人民幣匯率基本穩定，其他主要經濟體貨幣政策放鬆，以及中國經常帳戶順差可能小幅擴大，這些因素都應能為人民幣匯率提供一定支撐。