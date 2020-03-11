湖北發布通告：企業最快3月20日才能復工 繼續延遲開學

湖北省11日在官網發布，為統籌推進疫情防控，根據相關法律規定，全省以縣為單位，劃分成低、中、高風險區，企業不早於3月20日24時前復工；而省內從大專院校到幼兒園等，繼續延期開學。

湖北日報報導，武漢市區內，除了涉及保障疫情防控必需、公共事業運行必需等及其他涉及重要國計民生的企業可以復工復產外，其他企業於3月20日24時後復工復產。

武漢市以外其他高風險地區，涉及保障疫情防控、公共事業運行、金融保險、港口和貨運站場、重點產業鏈配套企業等，可以有序復工復產。

中風險地區企業，像是用工和產業鏈配套以本地為主的工業、農業產業化企業，以及室外建築業企業，法律會計等相關服務業企業，可以有序復工復產。

低風險地區，像是人員聚集度高、場所相對密閉的影劇院、書店、網吧等，疫情解除前不得復工復產。

而中、低風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，在省內安全流動；武漢市以及省內其他高風險地區人員，憑健康碼「綠碼」，可與省內流入地採取「點對點」運輸方式流動。

此外，省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼稚園等繼續延期開學，具體開學時間根據疫情防控情況，經評估後確定。