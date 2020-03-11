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湖北多家車企分階段復工 東風日產襄陽廠13日總裝布線

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
湖北多家車企分階段復工，東風日產襄陽廠13日總裝布線。圖/澎湃新聞
湖北多家車企分階段復工，東風日產襄陽廠13日總裝布線。圖/澎湃新聞

東風日產11日發布，襄陽廠計畫在3月13日啟動總裝布線，隨後就可以有整車下線。

據澎湃新聞報導，東風日產官網顯示，公司成立於2003年6月16日，是東風汽車有限公司旗下重要的乘用車板塊，從事NISSAN品牌乘用車的研發、採購、製造、銷售、服務業務。

東風日產由乘用車公司機關、花都廠、襄陽廠、鄭州廠、大連廠，以及發動機分公司和技術中心組成，擁有員工18280人。

其中襄陽廠作為品質標桿工廠，生產NISSAN品牌高階車型，並於2014年11月投入生產東風INFINITI品牌車型，年產能約25萬輛。

日本讀賣新聞網報導，東風本田武漢工廠將於3月11日復工。

澎湃新聞先前曾報導，武漢經濟技術開發區（漢南區）新冠肺炎疫情防控指揮部，對東風本田汽車有限公司及供應商的復工申請進行批覆：批准公司及區內供應商分階段有序開工復產 。

當時東風本田有關人士表示，公司按照政府要求，只是局部辦公，進行小批次的生產準備，為後面的復工做籌備，也未透露具體的生產線復工日期。

同樣在湖北設有工廠的東風汽車、神龍汽車、東風雷諾以及上汽通用目前還沒有復工消息傳出。

外傳包括通用汽車南廠和北廠、東風乘用車、武漢神龍汽車和襄陽神龍汽車，以及武漢捷眾、東風模沖等多家位於湖北的整車及零部件企業，復工申請已獲得通過；不過神龍汽車、上汽通用、東風汽車集團均回覆，目前沒有收到復工通知。

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