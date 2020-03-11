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滴滴上線跑腿業務 與美團再次正面交手

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
滴滴上線跑腿業務，與美團再次正面交手。圖/觀察者網
滴滴上線跑腿業務，與美團再次正面交手。圖/觀察者網

繼外賣、叫車業務之後，滴滴在成都和杭州兩個城市上線「跑腿」服務，再次與美團交手。

據界面新聞報導，根據App頁面顯示，代買商品種類包括咖啡、蔬菜、藥品等等，定價為4公里內跑腿費為人民幣12元；4到10公里人民幣20元；10公里以上人民幣30元，新用戶首單立刻減免人民幣8元。

財經雜誌商業新媒體「晚點LatePost」報導，該專案由滴滴代駕團隊負責，隸屬滴滴普惠出行事業群，「滴滴跑腿」從成立項目到上線僅一周時間，目前代駕團隊大半人員全力投入該業務，第二批城市將在3月16日開放。

滴滴官方表示，「跑腿」服務是其在疫情期間推出的新服務， 由滴滴代駕司機擔任首批跑腿員。

代駕業務曾是滴滴主盈利業務之一，2017年，順風車的GMV接近人民幣200億左右，收入是人民幣20億，淨利潤接近人民幣9億。

同年，滴滴的淨利潤是人民幣10億，剩下人民幣1億是來自代駕業務，不過受疫情影響，原本日均服務約38萬人次的代駕業務大幅度縮水。

「跑腿」業務的推出，意味著滴滴和美團這兩個同樣通過用戶地理位置而進行業務拓展的巨頭再次正面交手。

2017年2月，美團率先測試叫車業務，攻打滴滴主業，甚至一度聯合摩拜等玩家成立「反滴滴聯盟」，隨後為了進行戰略防禦，滴滴上線外賣業務，在南京、長沙等9個城市上線。

滴滴還曾考慮過投資酒旅業務，滴滴內部還成立了R-Lab團隊，用於對周邊業務進行延伸並探索，拓寬滴滴的邊界。

2019年上半年，滴滴受樂清事件的影響，開啟裁員自救模式，R-Lab團隊是重災區，隨後外賣業務陷入了停滯狀態，目前僅僅保留了少部分城市營運。

同樣因為處於持續虧損狀態，在2018年9月的美團IPO新聞發布會上，當時的美團高級副總裁王慧文表示，美團不會繼續加大在網約車上的投入，2019年5月，美團打車以聚合平台的方式，再次在全大陸上線。

「跑腿」這個賽道其實已聚集了大量的玩家，除了美團，還有京東、餓了麼和蘇寧等公司都有布局，上線了比如閃電送、達達和蜂鳥跑腿等品牌，同時也有UU跑腿、閃送等規模較小的創業公司。

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