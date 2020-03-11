習近平現身武漢 專家：顯示疫情基本受控

湖北武漢是大陸新冠肺炎疫情重災區，中共總書記習近平曾言「武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝」。專家認為，習近平此訪武漢是中國大陸超過一個月抗疫走向「收官」的最明確訊號，顯示疫情已基本受控，預告「全民抗疫戰」的勝利。此行同時代表中共中央向「封城」多時的武漢市民表達關懷，向堅守崗位的前線醫護、義工等表達敬意，鼓舞士氣，並提振外企復工復產、對大陸經濟前景的信心。

香港星島日報引述新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年指出，習近平首赴武漢考察，首要釋放「疫情基本上得到控制」的正面訊息。疫情爆發後，「（大陸總理）李克強訪問了武漢，副總理孫春蘭一直在武漢指揮。人們自然期待習近平來訪。二○○三年SARS期間，（時任國家主席）胡錦濤訪問廣州，這次人們也期待習近平訪武漢。」

疫情爆發後，湖北及武漢醫護人員謹守崗位，至少三千名醫生、護士受感染。「習近平的訪問也是為了支持一直在一線作戰的人員、政府官員、醫生等等。」鄭永年說，這段時間以來，武漢人民有很多怨氣，他們犧牲了很多生命，發生了很多家庭悲劇；同時，政府為了盡快遏制住病毒的擴散，採取了一系列極端舉措，包括封城、限制外出等，為當地人的生活帶來不便。習近平的來訪是對武漢人的一個慰問。

報導引述一名不願具名的北京疾控專家說，最高領導人到訪武漢，「表達中國的疫情是在取得勝利，是在可控範圍內，給大家信心。也是一種宣告勝利的姿態。」但該專家也指出，武漢現在仍有一萬八千多人尚未康復出院，習近平到訪不意味著封城令取消在即。疫情在國際上也還在繼續蔓延，疫情「倒灌」的風險仍在。

新冠肺炎率先在武漢爆發，由於初期訊息欠透明，甚至涉嫌隱瞞、拖延，錯過遏制的最佳時期，一定程度上影響了中國大陸國家形象。不過大陸動用「舉國體制」抗疫逐漸收效，近期開始化被動為主動，宣傳「中國經驗」。新華社近日連發幾條專稿，引述埃及和美國病毒學家表示，大陸抗擊疫情的措施值得借鏡。