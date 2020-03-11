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新一代智能發展區 大陸增至9個

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國科學技術部9日對外公布，支持重慶、成都、西安、濟南建設國家新一代人工智能創新發展試驗區，至此，在2019年天津、深圳、杭州、合肥及浙江省德清縣基礎上，獲科技部支持建設的國家新一代人工智能創新發展試驗區已增至9個。

科技部近日復函重慶市、四川省、陝西省和山東省政府表示，支持並將積極配合四省市推進重慶、成都、西安、濟南建設國家新一代人工智能創新發展試驗區，協調研究解決相關政策問題，加強工作指導和資源對接，及時總結典型經驗和政策措施並予以推廣。同時，建立監測評估機制，跟蹤評估試驗區建設進展情況，根據評估結果給予激勵和支持。

2019年8月，科技部制定併發布《國家新一代人工智能創新發展試驗區建設工作指引》，旨在加快落實《國務院關於印發新一代人工智能發展規劃的通知》的部署要求，有序開展國家新一代人工智能創新發展試驗區建設。

根據該工作指引，國家新一代人工智能創新發展試驗區是依託地方開展人工智能技術示範、政策試驗和社會實驗，在推動人工智能創新發展方面先行先試、發揮引領帶動作用的區域。

建設目標是到2023年，服務支撐國家區域發展戰略，布局建設20個左右試驗區，打造一批具有重大引領帶動作用的人工智能創新高地。

國家新一代人工智能創新發展試驗區建設有四項重點任務：一是開展人工智能技術應用示範，探索促進人工智能與經濟社會發展深度融合的新路徑；二是開展人工智能政策試驗，營造有利於人工智能創新發展的制度環境；三是開展人工智能社會實驗，探索智能時代政府治理的新方法、新手段；四是推進人工智能基礎設施建設，強化人工智能創新發展的條件支撐。

國務院

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