重慶小麵生包外賣 訂單提升4倍

有「中國小麵之都」稱號的重慶，將一碗小麵做成當地人的情懷，也做成聞名遐邇的城市名片。新冠肺炎疫情發生後，重慶小麵館復工時積極擁抱數字化升級，推出「生麵+調料」的方便版小麵，一解人們對小麵的相思。

中新社報導，3月初，重慶市商務委員會攜手外賣平台「餓了麼」，啟動「一碗麵叫醒一座城、重慶小麵轉型生包外賣」的活動。

重慶市商務委服務業發展處副處長鄭海濤表示，疫情發生以來，餐飲業受衝擊非常大，希望通過此次活動，協助小麵行業恢復發展。

所謂「生包」外賣，是將生麵、配菜、調料分開打包，消費者拿到外賣後自己將麵、配菜煮熟，再放調料的外賣方式。相對熟食外賣來說，它的好處是麵條不容易在配送途中和湯水團在一起，影響口感。

截至3月8日，重慶主城已有近100家小麵店報名推出「生包」外賣。一家店主廖師傅說，3月初推出的「生包」外賣，銷量一直很好。消費者下單後由外賣騎手送到家，自己下鍋煮，就和店裡煮的味道一樣。廖師傅透露煮小麵秘訣：要在水燒開後，麵條下去沸騰10秒左右，再加一次冷水，煮出來的麵條才更加勁道爽口。

「餓了麼」數據顯示，從2月10日起的復工三周內，第一周，重慶小麵訂單共1374單，到第三周，重慶消費了5625單，訂單量提升整整4倍。除了單量增加，加料的豪華小麵增速也很明顯。