貴州年度重大工程 投資7262億元
貴州省發展和改革委員會表示，2020年貴州省重大工程項目3357個、年度計畫完成投資7262億元（人民幣，下同）。
中新社報導，項目涵蓋重大基礎設施、重大產業發展和重大民生工程等領域。其中收尾項目410個、年度計畫投資853億元，續建項目1402個、年度計畫投資4250億元，新建項目962個、年度計畫投資1911億元，預備項目583個、年度計畫投資248億元。
重大基礎設施900個，年度計畫投資2076億元。其中，「六網會戰」項目621個，年度計畫投資1506億元，包括貴陽至南寧高鐵、盤縣至興義鐵路、隆黃鐵路新建叙永至畢節段、赫章至六盤水高速公路、龍洞堡國際機場三期擴建工程、貴陽市軌道交通2號、3號線和S1號線一期工程、鳳山大型水庫、黃家灣、夾岩、馬嶺、黔中水利樞紐工程、銅仁市綜合管廊工程等257個續建項目。
建成安順至六盤水鐵路、開陽至甕安高速公路、六廣門汙水處理廠等84個項目，新建觀音大型水庫、武隆（渝黔界）至道真高速公路、荔波機場改擴建工程、縣鄉公路路面改善提升工程、5G應用創新工程等144個項目。
重大產業發展項目1864個，年度計畫投資4238億元。其中，十二個農業特色優勢產業項目181個，年度計畫投資222億元，包括新建越秀集團大方縣生豬養殖一體化項目、光明黔行錦屏生豬養殖基地、貴州省石斛種植基地及加工生產項目等77個。
十大千億級工業產業項目449個，年度計畫投資872億元，包括新建威赫電廠、恒大動力科技貴陽生產基地、貴陽浪潮大數據產業園倉儲及配套項目等122個。
服務業創新發展十大工程項目364個，年度計畫投資858億元。包括貴安華為雲數據中心、騰訊七星數據中心、蘋果中國（貴安）數據中心、花溪恒大文化旅遊城、黔北現代物流新城、正安吉他文化城、興義市農副產品冷鏈物流等153個續建項目，新建茅台科技大樓、「數智貴陽」二期工程、貴州省旅遊集散中心等103個項目，建成第四屆中國綠化博覽會博覽園、遵義市康養示範中心、龍裡縣龍溪科技創新中心等36個項目。
重大民生工程項目593個，年度計畫投資948億元。包括新建貴州省山地緊急醫學救援工程、貴陽市生活垃圾分類收運體系及終端處置工程、道真縣老舊小區提升改造工程等159個項目，建成貴陽市公共衛生救治中心應急工程、貴州省圖書館異地擴建項目、遵義一中改擴建二期等82個項目，加快建設省人民醫院金朱醫院、省婦女兒童醫院、同濟貴安醫院、望謨縣城市棚戶區改造等244個續建項目。
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