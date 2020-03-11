貴州年度重大工程 投資7262億元

有「中國小麵之都」稱號的重慶，將一碗小麵做成當地人的情懷，也做成聞名遐邇的城市名片。新冠肺炎疫情發生後，重慶小麵館復工時積極擁抱數字化升級，推出「生麵+調料」的方便版小麵，一解人們對小麵的相思。

2020-03-11 02:23