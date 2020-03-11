廣州南沙首季開工 投資逾千億

「廣州南沙粵港澳全面合作示範區廣東自貿試驗區南沙片區2020年第一季度重點項目簽約及集中開工動員活動」9日在廣州南沙舉行，共開工29個項目，總投資459.72億元（人民幣，下同），簽約30個項目，總投資1158.91億元，為廣州打造粵港澳全面合作示範區注入強勁動力。

中新社報導，當天開工或簽約的百億元項目共有11個，涉及港澳合作、高端製造、科技創新、供應鏈、現代農業、高端金融、宜居宜業、基礎設施建設等領域，顯示出廣州大力引進總部型、龍頭型、基地型等平台企業的成效顯著。

廣州市南沙區政府表示，當天開工和簽約項目中，投資額最高的是粵港澳大灣區精準醫學產業基地項目，總投資500億元，預計可實現年營業收入100億元。

項目將引入粵港澳大灣區精準醫學研究院，該研究院由中國精準醫學領軍單位復旦大學聯合廣東省、廣州市、南沙區以及粵港澳大灣區精準醫學產業基地項目投資方合作共建，同時充分吸收粵港澳大灣區原有的精準醫學研究優勢力量，促進廣州生物醫藥產業轉型升級，助力南沙培育和構建世界一流生命健康產業集群。

廣州市南沙區政府相關負責人表示，這些百億項目中，大灣區國際潮商聯盟總會項目將建立以物聯網為主的新一代信息技術項目總部，預計穩定運營後實現入統年營業收入不少於100億元。廣州電纜廠研發生產基地項目將建設智能電網研究院、高端線纜博士工作站、線纜材料交易中心等，建成後年產值可跨上百億元台階；奧買家集團國際貿易總部項目主要從事有色金屬、黑色金屬、能源等大宗商品貿易，預計2020年營業收入達100億元。

此外，還有六福集團、維他奶等香港品牌企業項目，包括六福集團電商總部項目、維他奶中國總部和分銷中心等。