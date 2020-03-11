上影發起10億紓困 復甦長三角影院

上海電影集團9日宣布，聯合上海電影股份有限公司、上海精文投資有限公司共同推出10億元「影院抗疫紓困基金」，全力助推長三角影院行業復甦。

新華社報導，新冠肺炎疫情發生以來，全國各地影院、影城等近乎「停擺」，電影院線及電影產業鏈上下游企業均受波及，部分企業受損嚴重，行業內部期盼有序復工復產。2月14日，中共上海市委宣傳部發布《全力支持服務本市文化企業疫情防控平穩健康發展的若干政策措施》，為包括影院行業在內的文化產業各方面可持續發展「撐腰」。

中共上海市委宣傳部副部長、上海市國資委副主任王亞元表示，針對影院行業遇到的問題，上海將多管齊下協助紓困，為行業內的共同發展提供支撐，助力企業恢復信心。

此次設立的「影院抗疫紓困基金」，由上海電影集團等三方通過共同投資設立一家合資的資產管理公司開展業務，運用增資、參股、並購等形式，為長三角區域內相關企業注入運營及發展資金，激發行業活力。首批2億元資金已到位。

據統計，目前長三角地區約有影院2500家，是中國電影票房的主要票倉之一。

上影電影集團黨委書記、董事長王健兒認為，中國電影產業長期向好的趨勢不會改變。上影下一步還將依託上海的產業優勢，進一步推動「上海文化」品牌建設，與全國同行共克時艱，實現共同發展。