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北京CBD外企 復工率逾90%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

位於北京市CBD的上萬家外資企業復工率超過90%，跨國公司地區總部95%以上復工；在北京經濟技術開發區，規模以上外資工業企業全部復工……隨著中國新冠肺炎疫情呈現穩步趨緩、積極向好的態勢，北京積極清障，助力外資企業有序復工復產。

中新社報導，人員返工不足、原材料供應緊缺、物流不暢等問題，是企業在復工復產中遇到的較大阻力。

「對區內重點外資企業進行了全覆蓋調研，及時掌握外企受疫情影響的情況」。北京市朝陽區商務局相關負責人表示，在外企雲集的北京CBD，迄今，有125家跨國公司地區總部復工，復工率95%以上；外企復工率超90%。

北京市朝陽區商務局表示，今年1月，朝陽區新設外資企業54家，與去年同期持平；吸引合同外資2.5億美元；實際利用外資4810萬美元，同比增長30%。其中，大眾汽車新動力投資有限公司、貝斯平雲科技有限公司等外資大項目落地。 今年2月，全球知名投資管理公司橡樹資本的全資子公司Oaktree（北京）投資管理有限公司落戶北京朝陽區。亞太區業務發展聯系主管巢瀚婷表示，公司關注長期基本面的成長；短期疫情的擾動，不會改變對中國經濟長期看好。

北京 外資 疫情

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