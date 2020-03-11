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陸郵政快遞 近300萬人復工
中國國家郵政局市場監管司副司長侯延波日前表示，目前行業復工人數近300萬人，復工率達到92.5%。
中新社報導，侯延波在說明郵政快遞復工復產進度時說，國家郵政局自2月7日就有序啟動了郵政快遞業的復工復產工作，目前按照梯度推進等原則分階段組織開展行業的復工復產工作，目標是到3月中旬除湖北地區外，行業的產能基本恢復到正常。
侯延波說，目前行業復工人數近300萬人，復工率達到92.5%，日處理郵件快件穩定在1.6億件以上，復產率超過80%，截至3月8日全行業承運寄遞疫情防控物資1.73億件，累計8.24萬噸，發運車輛2.4萬輛，貨運班次350架次，下一步行業將繼續努力打通盲點、盲區，補齊短板弱項，盡快完成復產達產的任務。
侯延波同時坦言，在穩定有序推進各項工作的同時還面臨一些困難，比如要解決好網絡恢復不平衡、解決好產業鏈上下游聯動，特別是涉及到電商平台上游製造業的小微企業復產復工的進程還比較慢，此外還要重點關注加盟企業特別是小微企業末端網點的穩定運行問題，著力加強疫情防控各項措施等。
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