浙江推銷農產品 官員網上直播

白對蝦、草莓、蜜橘、茶葉、常山胡柚……這段時間，浙江多地官員從幕後走上台前，攜手主播現身網絡直播間，為當地特色農產品站台的現象，成為一道靚麗風景線。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，浙江乃至中國都出現農產品銷售量下降現象，不少農戶紛紛遭受經濟損失。於此背景下，網絡銷售成為一大熱潮，而黨政官員的加入，使得這一氛圍更加熱烈。

「甜不甜？好不好吃？」衢州市委副書記、市長湯飛帆的直播間吸引眾多網友關注，人氣持續爆棚。數據顯示，直播間最高人次達53.26萬。短短時間，2萬單10萬公斤柑橘售罄，後來主辦方又臨時追加1萬單。

除推銷農產品外，湯飛帆還向網友介紹當地持續推進柑橘產業轉型升級和品種優化改良，逐步實現種植標準化、加工現代化、銷售國際化的路徑，並表示今後還會在各個平台上繼續開設專場，為廣大網友和消費者帶去更多衢州優質農特產品。

與此同時，浙江開化也對農產品進行網上推銷，並取名為「開化龍頂．雲上茶市，縣長請你來喝茶」。該縣政府副縣長方銘的直播，吸引230餘萬網友觀看，還簽下300萬元人民幣銷售合同。

時隔一日，浙江常山主要官員也現身網絡直播間，為常山胡柚代言。短短兩個小時直播，吸引近60萬人觀看，售出胡柚27500箱，共計22萬斤。

這些只是一個縮影，2020年2月，前往淘寶直播帶貨農產品的縣市長就有20多位，其中既有中國最南端海南三亞市的市長阿東，也有最北端的黑龍江大興安嶺地區的呼瑪縣副縣長王中尉。縣市長們推銷的農產品，從熱帶的芒果菠蘿，到東北的大米雜糧，覆蓋了數十個特色品類。

淘寶直播相關負責人朱曦說，這種方式非常受消費者歡迎。書記、縣長來直播，會有非常好的品牌背書。根據預估，3月來淘寶直播的書記、縣市長將達到130人。相比傳統銷售模式，攜手主播，現身直播間為農產品代言，正成為中國各地越來越多黨政官員的新選擇。