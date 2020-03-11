滬線上窗口 助逾萬企業拚復工

新冠肺炎疫情防控形勢好轉，上海多個政府部門正合力打通復工「梗阻」：金融貸款「應續盡續」，減免房租「應知盡知」、「應免盡免」…致力實現各行各業「應復盡復」。

中新社報導，上海市經濟信息化委副主任張建明9日表示，上海建立了企業復工復產復市協調機制，設立了線上訴求反映窗口，集中力量、協調解決企業運營資金緊缺、防疫物資採購難等問題。迄今，上海已為萬餘家企業解決燃眉之急，各行業企業復工穩步提升。

截至3月8日，上海規模以上工業企業復工率97%，規模以上文化企業復工率超過95%，市級文創園區、示範樓宇和空間復工率約為65%。

上海市稅務局副局長龐為表示，「滬28條」涉稅政策支持效應開始顯現。2月，上海共有291戶納稅人申請辦理延期申報，相關部門對81戶企業逾期申報免滯納金和行政處罰。上海單月對所有定期定額個體工商戶減免稅費1100餘萬元人民幣。

疫情期間，上海1700餘戶企業通過各類公益性社會組織等捐贈金額達16.5億元。龐為指出，這些企業可按規定享受所得稅稅前扣除。

新冠肺炎疫情發生後，上海市金融工作局、中國人民銀行上海總部、上海銀保監局、上海證監局會同在滬金融市場和金融機構，持續推出的一系列有針對性的舉措也給企業復工復產注入推動力。

上海市地方金融監管局副局長李軍透露，至3月3日，在滬銀行已累計投放疫情防控貸款357億元，支持企業3049戶；累計發行金融債券等金額約139億元。至3月7日，相關銀行已累計向145家重點企業發放327筆貸款，總計46.4億元，17家地方法人銀行發放普惠小微企業貸款和涉農貸款1.72億元。

「還款難」是部分企業面臨的窘況。李軍表示，上海金融機構對受疫情影響較大行業企業以及有發展前景而暫時受困的中小微企業，不盲目抽貸、斷貸、壓貸，做到「應續盡續」。

對於中小企業而言，租金是筆不小的開支，上海已出台相關減免政策。上海市國資委副主任袁泉透露，涉及租金減免的上海國有企業通過線上、線下結合的方式，以各種渠道確保所有承租戶知曉租金減免政策和辦理方式，實現「應知盡知」。至3月8日，上海國有企業共受理1.4萬戶中小企業的減免申請，涉及承租面積980萬平方米，申請減免租金約12億元。