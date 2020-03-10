敬業集團砸28億元 收購英國鋼鐵二哥

大陸鋼鐵企業海外收購再下一城，河北敬業集團以7,000萬英鎊（約新台幣28億元）的價格，收購英國第二大鋼鐵公司位於英國和荷蘭的多個工廠。這是河鋼收購塞爾維亞鋼鐵廠後，大陸收購的歐洲第二家鋼鐵廠。

北京商報報導，河北敬業集團總經理李慧明在英國當地時間3月9日的儀式表示，此次收購將保證英國鋼鐵公司約3200個工作崗位，承諾未來十年對英國鋼鐵公司注資12億英鎊，用於提升英國鋼鐵公司的競爭力和可持續發展能力，並將對工廠進行現代化改造，提升能源效率和環保成效。

敬業集團以鋼鐵為主業，兼營鋼材深加工、國際貿易、旅遊、酒店的大型集團公司，現有員工2萬3,500名，總資產人民幣390億元。2018年營收人民幣901億元。敬業集團在大陸500強企業名列217位，大陸製造業企業500強95位。

敬業集團董事長李趕坡表示，敬業與英鋼結為命運共同體。英國鋼鐵CEO Ron Deelen則表示，會抓住敬業集團帶來的機遇，延續英國鋼鐵150年的傳統，進一步提升英國鋼鐵作為世界級鋼鐵企業的地位。

敬業集團主要產品為螺紋鋼、中厚板、熱卷板、圓鋼，是全球大型螺紋鋼生產基地。英國鋼鐵主營業務則為生產鐵軌和「長型產品」，後者是泛指建築用線材，以及用在汽車輪上的高質量鋼村，及其他工業應用材料。

這樁收購始於2019年7月，敬業集團彼時提出全面要約收購英國鋼鐵，但一度擱淺。政府接管方在當年8月與土耳其軍方養老基金的投資部門Ataer進行獨家談判，但最終未能達成收購協議。