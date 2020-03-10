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中國企業研發新技術 戴著口罩也能人臉識別

中央社 / 台北10日電
圖為北京民眾戴著口罩騎著腳踏車逛景山公園。 歐新社
圖為北京民眾戴著口罩騎著腳踏車逛景山公園。 歐新社

中國企業漢王科技公司近日宣布，已開發出首個可針對戴口罩人群進行人臉識別的技術。據指這項技術的大客戶為中國公安部。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情爆發後，中國幾乎人人戴上口罩，以防病毒感染。這對官方的監控工作帶來新難題，但漢王科技（Hanvon）開發的新技術似乎突破了這種限制，路透社說，中國已經建立起世界最先進的電子監控網絡。

路透社9日在報導中引述該公司副總裁黃磊說，「如果安裝一個溫度感應器，就可以在確定人名的時候測量體溫。然後，如果體溫超過攝氏38度，系統就對這個結果進行處理」。

這家總部設在北京的公司表示，公司研究團隊有20人，團隊使用的是10年來研發出的核心技術和兩個數據庫，一個是大約600萬個不戴口罩的人臉數據庫，另一個是規模較小的戴口罩人臉數據庫。

這個研發項目在1月間啟動，大約用了一個月的時間完成。

公司開發出兩款產品，一款是單頻道，可用於辦公樓的入口處；另一款是功能更為強大的多頻道識別系統，可使用多個監控攝影機。

黃磊說，在一群30多人的人群中，多頻道識別器可在瞬間識別出每張人臉。

路透社引述黃磊說，「人們帶口罩時的識別準確度為95%左右，能夠確保大多數人臉都能被識別出來」；若不戴口罩，黃磊說，識別的準確度可達99.5%。

黃磊表示，漢王科技這項技術的大客戶是中國公安部。公安部可以利用這項技術將人臉和人名數據庫進行匹配，並藉此跟蹤人們的行蹤，追查犯罪嫌疑人和恐怖分子。

漢王科技目前在北京有200多個客戶。公司預計新產品開始安裝後，會增加10幾個客戶，分布於全國20幾個省市區。

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