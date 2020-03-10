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新冠肺炎疫情衝擊！2月大陸iPhone出貨不到50萬支

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸公布的最新數據顯示，2月蘋果iPhone手機的出貨量不到50萬支。 路透
大陸公布的最新數據顯示，2月蘋果iPhone手機的出貨量不到50萬支。 路透

新冠肺炎疫情的衝擊下，蘋果的業務受到影響。大陸公布的最新數據顯示，2月蘋果iPhone手機的出貨量不到50萬支。

第一財經報導，中國資訊通信研究院公布的最新數據顯示，2月大陸國內手機總體出貨量為638.4萬支，比去年同期下降56%，比1月下降近70%。其中蘋果iPhone出貨量僅49.4萬支，去年同期出貨量127萬支，2月出貨量年減高達60%；今年1月，蘋果iPhone出貨量達200萬支，2月出貨量比1月下滑超過75%。

研究機構IDC和Canalys都曾預計，受疫情對供應鏈和需求端的影響，今年第一季大陸智慧手機出貨量將會有40%左右的下滑。

2月以來，蘋果公司將中國大陸的所有的零售店Apple Store關閉至少兩周時間，截至目前，除了四家零售店尚未營業外，其餘的Apple Store已經全部重新營業。

疫情也引發電子產品的供應鏈是否會移出中國大陸的擔憂。對此，Gartner半導體和電子研究副總裁盛陵海表示，電子產品的產業鏈已經高度的全球化，目前全球的疫情形勢也非常值得關注。

他表示，整個電子產業鏈並不是說高端的關鍵元器件供應得上就行，小到一個電容電阻，如果缺少了還是會影響整個產品的生產，電子產業鏈的全球化和分散化是必然的趨勢，海外公司需要分散，大陸公司也要加速整個供應鏈的全球化的布局。

疫情 新冠肺炎 iPhone

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