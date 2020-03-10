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中國美國商會：大陸仍會是大多數在陸美商的重點市場

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
美商調查顯示，航空航太（71%）、零售和分銷（82%）以及投資服務業（100%）對大陸投資環境最為樂觀。新華社資料照片
美商調查顯示，航空航太（71%）、零售和分銷（82%）以及投資服務業（100%）對大陸投資環境最為樂觀。新華社資料照片

中國美國商會今（10）日在2020年《中國商務環境調查報告》中指出，儘管目前面臨新冠肺炎疫情等一些問題，但從長期來看，中國大陸仍會是大多數在陸美商的重點市場。

第一財經報導，中國美國商會主席葛國瑞表示，在當前的商業環境下，在陸外商需要靈活應變、頑強對抗風險，並專注於企業發展的長期目標。他認為，新冠肺炎疫情帶來的市場恐慌會慢慢平息，但今年將對中美關係下一步發展產生重大影響，對商界和政策制定者來說，將是關鍵的一年。

這也是中國美國商會連續第22年針對大陸營商環境對會員企業進行調查研究。

報告指出，有50%的會員企業在調查中都認為，自2019年來，大陸的投資環境得到提升。此一比例在2018年的調查中為38%。其中，航空航太（71%）、零售和分銷（82%）以及投資服務業（100%）對大陸投資環境最為樂觀。

報告顯示， 21%受訪企業的收入在2019年有所下降，但大部分在華美商依舊保持盈利狀態。不過，將公司的財務表現形容為「盈利」狀態的會員企業，占比從2017年的73%降到2019年的61%。

同時，有69%的會員企業認同大陸的智慧財產權執法水準，在過去五年中有所提升，這個比例較2018年提高10個百分點。

此外，值得注意的是，儘管近五分之一的受訪者已經或正在考慮向大陸境外轉移產能，但該比例近三年來一直呈下降趨勢。報告還顯示，約14%的受訪者對今年的中美關係持樂觀態度，此一數據較2019年的11%略有提升。

受訪企業因所處行業不同，對今年行業市場的預判也不同。近25%的受調查企業認為今年其行業市場不會增長，這其中包括超過40%的工業和資源領域企業。相比之下，調查中的消費和服務業對於對市場增長前景較為樂觀，認為得益於中等收入家庭預計將持續增長，大陸消費市場將持續活躍。

報告指出，有63%的受訪會員企業認為，與本土企業相比，外資企業在同行業中能夠獲得平等或更為優惠的待遇。

新冠肺炎 疫情

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