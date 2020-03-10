老廣愛吃野味 廣東急修法嚴懲

據報導，中國大陸廣東省針對「老廣」愛吃野味，在汲取肺炎的教訓後，正急於修法，嚴禁省內食用野生動物。

南方都市報今天報導，廣東方面已訂定了「廣東省野生動物保護管理條例（修訂草案徵求意見稿），昨天起徵求社會意見。

據報導，相關條例明確禁止食用國家重點保護野生動物和其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，以及法律禁止食用的其他野生動物。

對於違法食用行為，條例要求包括對食用者處人民幣2000元以上、1萬元以下罰款；對組織食用者處1萬元以上、5萬元以下罰款。

條例也禁止出售、購買規定保護的野生動物，以及法律法規和國家、省規定禁止交易的其他野生動物等。

報導引述有關官員說，廣東所以加速修訂野生動物保護管理條例，原因是廣東是野生動物的資源大省、貿易大省、消費大省，有陸生脊椎野生動物900多種，占大陸種數10%左右，野生動物及其製品進出口貿易額占1/3。

此外，廣東民間有愛吃「野味」的傳統，形成了較大的野生動物消費市場；部分群眾存在濫食「野味」的陋習，「野味」市場和貿易巨大，灰色產業鏈屢禁不絕。

據統計，今年截至3月8日，廣東省查處野生動物違法犯罪案件281起，收繳野生動物1萬3367頭（隻）。

報導引述省林業局負責人說，廣東共確認分布的陸生野生動物有900多種，列入國家重點保護野生動物名錄的有114種，如華南虎、鱷蜥、黃腹角雉、林麝、豹、蟒蛇等。